Демьянчук: подготовка к школе должна соответствовать возможностям ребенка

Доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук пояснил Sputnik, почему курсы по обязательной годичной подготовке детей к школе — это хорошо.

В Узбекистане внедряют пилотный проект, согласно которому дети, не посещавшие дошкольные образовательные учреждения, смогут пройти бесплатную годичную подготовку к школе. В пилотные группы возьмут юных узбекистанцев, которым на 1 сентября 2018 года исполнилось 5 лет 6 месяцев. Прием будут проводить на основании списков, формируемых территориальными отделами Министерства дошкольного образования.

"Это хорошее начинание. Если ребенок готов к тому, чтобы у него формировались дополнительные компетенции, помогающие адаптироваться к школе, такую программу можно только приветствовать. Самое главное, чтобы она соответствовала возможностям и готовности ребенка", - заявил Демьянчук.

Обучение в рамках пилотного проекта продлится с 10 декабря 2018 года по 10 августа 2019 года.

Воспитательно-образовательный процесс будет организован на основе государственной учебной программы, которая предусматривает не менее 15 часов занятий в неделю без обязательной организации питания. В группе должно быть не более 30 человек. Министерство обеспечит детей необходимыми материалами.