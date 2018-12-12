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Президент ассоциации ветеранов подразделения Альфа Сергей Гончаров, архивное фото
© Sputnik / Александр Натрускин

Гончаров о теракте в Страсбурге: преступник сделал это показательно

Радио
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Вечером во вторник неизвестный открыл стрельбу из автомата на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. По последним данным, три человека погибли и 13 получили ранения. Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров считает, что бандит выбрал место неслучайно.

Как только начинаются рождественские, новогодние праздники, в Европе происходят трагедии. Эксперт отметил: на ярмарках много людей, они расслаблены. Террористы этим пользуются.

По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга. После совершения преступления он угнал такси и скрылся в неизвестном направлении. На поиски стрелка были направлены 350 сотрудников правоохранительных органов.

"Если бы этот преступник захотел скрыться и понимал, что за ним придут, ему бы не стоило делать то, что он сделал. Он мог бы по-тихому захватить такси и покинуть территорию Франции, так как между Францией, Германией, другими европейскими странами, в моем понимании, границ не существует. Но он это сделал показательно", — сказал эксперт.

Сергей Гончаров выразил уверенность, что террорист будет задержан.

Теги:
Франция, теракт



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