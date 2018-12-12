Гаспарян: Украина не даст Европе повлиять на освобождение Вышинского

Понимание того, что журналисты – это люди при исполнении и они не являются стороной конфликтов, осталось далеко в прошлом, считает политолог Армен Гаспарян.

В эфире радио Sputnik писатель, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян рассказал, как, по его мнению, будет развиваться "дело Вышинского" и каковы шансы на скорое освобождение журналиста.

"Дело Вышинского получилось резонансным. Оно проходит с запредельным числом всех возможных нарушений и является не чем иным, как открытой мерой психологического воздействия. Журналиста арестовали за выполнение исключительно своих профессиональных обязанностей. Разумеется, никакую подрывную работу Кирилл Вышинский не вел!", - отметил политолог.

Гаспарян выразил благодарность европейским журналистам за солидарность. Однако, по его мнению, несмотря на их заявление, украинские власти никак не отреагируют.

Напомним, в Европейской федерации журналистов решение херсонского суда по продлению ареста Вышинского назвали вопиющим нарушением свободы СМИ.

В середине мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости в Киеве, провели восьмичасовой обыск и задержали руководителя Кирилла Вышинского, через два дня журналиста арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. После этого суд неоднократно продлевал арест журналиста, несмотря на действия защитников.