16:48 12 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян

Гаспарян: Украина не даст Европе повлиять на освобождение Вышинского

Sputnik / Владимир Трефилов
Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

Понимание того, что журналисты – это люди при исполнении и они не являются стороной конфликтов, осталось далеко в прошлом, считает политолог Армен Гаспарян.

В эфире радио Sputnik писатель, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян рассказал, как, по его мнению, будет развиваться "дело Вышинского" и каковы шансы на скорое освобождение журналиста.

"Дело Вышинского получилось резонансным. Оно проходит с запредельным числом всех возможных нарушений и является не чем иным, как открытой мерой психологического воздействия. Журналиста арестовали за выполнение исключительно своих профессиональных обязанностей. Разумеется, никакую подрывную работу Кирилл Вышинский не вел!", - отметил политолог.

Гаспарян выразил благодарность европейским журналистам за солидарность. Однако, по его мнению, несмотря на их заявление, украинские власти никак не отреагируют.

Напомним, в Европейской федерации журналистов решение херсонского суда по продлению ареста Вышинского назвали вопиющим нарушением свободы СМИ.

В середине мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости в Киеве, провели восьмичасовой обыск и задержали руководителя Кирилла Вышинского, через два дня журналиста арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. После этого суд неоднократно продлевал арест журналиста, несмотря на действия защитников.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание парламента Азербайджана, фото из архива
    С уважением к символам

    Мелодию гимна Азербайджана хотят запретить использовать в других музыкальных произведениях, а герб – изображать в грязных местах.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Дружить со всеми

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не выбирает между Западом и Востоком, а хочет выстраивать отношения со всеми своими соседями.

  • Спасенный жеребенок Тудисай
    Тудисай – Свободный Ветер

    Жеребенка с поврежденной ногой, который больше месяца бродил по улицам Агудзеры, удалось поймать и доставить на лечение в конно-спортивную школу.

  • Заключительное предвыборное мероприятие РПА (31 марта 2017). Ереван
    Согласья нет

    По данным СМИ, в рядах Республиканской партии Армении произошел раскол: одна ее часть поддерживает Сержа Саргсяна, другая хочет сменить председателя.

  • Здание Рижской думы
    Что ищут?

    Оперативники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски и в помещениях Рижской думы.

  • Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, архивное фото
    "Вредоносный проект"

    Мэр Вильнюса попросил Департамент госбезопасности проверить, не представляет ли "Дом Москвы" угрозу для Литвы.

  • Сторонники унири в Кишиневе - иллюстративное фото.
    "Унири" не будет

    Большинство жителей Молдовы выступают против объединения страны с Румынией, заявил президент молдавской республики Игорь Додон.

  • Катри Райк
    Чужие среди своих

    В МВД Эстонии рассказали, что может помочь решить проблему массового безгражданства в республике.

  • фонтан Желаний
    "Фонтан желаний"

    В преддверии Нового года в столице Южной Осетии вновь пройдет благотворительная акция для детей из интернатов и малоимущих семей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054