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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
Sputnik

Мухин о "Человеке года" по версии Time: это решение в пику Трампу

Радио
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Американский журнал Time назвал людей, удостоенных звания "Человек года–2018". Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал выбор издания.

В этом году звание "Человек года" получила группа журналистов, пострадавших за правду. Среди них убитый саудовский колумнист Джамаль Хашукджи. Вторую строчку занял президент США Дональд Трамп, третью — спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в американские выборы Роберт Мюллер.

"Хашукджи — это совершенно конъюнктурное решение журнала, явно сделанное в пику Дональду Трампу, который повел себя крайне девиантно в той ситуации и де-факто оправдал саудовского наследного принца Салмана", — отметил политолог.

Позиция Дональда Трампа — дань его медийности, непредсказуемости.

"Трамп благодаря этим своим качествам все время остается в центре внимания, он представляет собой новый тип политика, который крайне любопытен для прессы", — заявил Алексей Мухин.

Роберт Мюллер, по мнению Алексея Мухина, — один из самых интересных персонажей в этой тройке.

"По той простой причине, что от него ожидают "политического убийства" Дональда Трампа", — уточнил политолог.

Номинация присуждается с 1927 года.

Теги:
человек года



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