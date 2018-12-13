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Вячеслав Поставнин
Sputnik / Руслан Кривобок

Поставнин: страны ЦА подражают Узбекистану, облегчая жизнь своим мигрантам

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Власти центральноазиатских республик пытаются упорядочить порядок пребывания своих граждан на территории РФ, рассказал президент фонда "Миграция XXI век", экс-замглавы ФМС РФ Вячеслав Поставнин.

В эфире Sputnik Таджикистан эксперт отметил, что это курс на защиту своего собственного народа.

"Для российских властей это не очень благоприятно, потому что под давлением этих республик они вынуждены смягчать свою миграционную политику. А им не очень-то этого хотелось бы… С точки зрения экономики РФ, введение мигрантов в легальное правовое поле будет способствовать развитию экономики страны, снижению коррупции, решению демографических проблем, а также улучшит процесс интеграции и адаптации трудовых мигрантов в России", - пояснил Поставнин.

В среду, 12 декабря, мажилис Казахстана ратифицировал соглашение с Таджикистаном, согласно которому срок пребывания граждан этой страны без обязательной регистрации в республике увеличился до 30 дней с нынешних пяти и до 90 дней с момента пересечения государственной границы.

Подробный комментарий слушайте в аудиоподкасте.




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