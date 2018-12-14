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Александр Рар
Sputnik / Mikhail Voskresensky

Рар: антироссийские санкции никому больно уже не делают

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Европейский союз в конце года продлевает старые санкции, и все к этому уже привыкли, и Россия на них не обращает внимания, заявил политолог Александр Рар

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что Евросоюз сегодня лопается по швам, и Меркель пытается стать лидером ЕС.

По словам Александра Рара, канцлер ФРГ уверена, что точка соприкосновения с остальными членами ЕС – это антироссийские санкции. Поэтому она не может спорить с теми государствами, которые выступают за продление санкций, тем более те государства, которые не хотят их продолжения, молчат.  

"Поэтому госпожа Меркель хочет продемонстрировать, что Европа в состоянии принять хоть какое-то совместное решение. К сожалению, это единсвто распространяется только на этот вопрос", - рассказал он.

Тема ужесточения антироссийских санкций вновь всплыла в ряде стран ЕС после инцидента 25 ноября, когда корабли ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и их перехватили корабли береговой охраны ФСБ России.




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