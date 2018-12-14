Виноградов: Узбекистан строит водохранилища, чтобы не стать пустыней

"Как мне представляется, это будут многофункциональные объекты – и для хранения воды, и для орошения земель, и, возможно, для выработки электроэнергии. Что касается источников, то я не припомню крупных притоков Амударьи на территории республики, а рассчитывать на осадки в этом регионе особо не приходится. Так что источник остается один — сама эта водная артерия", — пояснил специалист.
Говоря о возможных экологических и даже политических последствиях подобного строительства, Виноградов подчеркнул, что экспертиза проектов либо уже была проведена, либо обязательно состоится. Для точного прогноза необходимо знать больше деталей, например, каков будет объем водоемов, их назначение и режим работы.
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Главное, добавил он, это не только обеспечить регион стабильным водоснабжением, но и попытаться реанимировать отдельные области самого Узбекистана, пострадавшие от катастрофы Аральского моря.
"Вопрос о полном восстановлении Арала сейчас не идет – для этого необходим колоссальный объем воды. Сейчас задача в том, чтобы по сути заново создать экосистему в дельте самой Амударьи, чтобы вернуть к жизни близлежащие регионы и не допустить превращения этой территории в солончаковую пустыню", — заключил Виноградов.
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