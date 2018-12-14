Виноградов: Узбекистан строит водохранилища, чтобы не стать пустыней

Зачем республика планирует построить семь новых водохранилищ и какие нюансы необходимо при этом учитывать в интервью Sputnik Узбекистан рассказал юрист-международник, профессор Центра энергетического, нефтяного и горного права и политики Университета Данди в Шотландии Сергей Виноградов.

По словам специалиста, вероятнее всего большинство водных объектов будут возводиться на реке Амударья. Этому способствует два фактора: во-первых, расположенный в низовьях этой водной артерии Узбекистан может ни с кем не согласовывать строительство водохранилищ, а во-вторых – это чуть ли ни единственный более менее крупный источник воды для будущих гидросооружений.

"Как мне представляется, это будут многофункциональные объекты – и для хранения воды, и для орошения земель, и, возможно, для выработки электроэнергии. Что касается источников, то я не припомню крупных притоков Амударьи на территории республики, а рассчитывать на осадки в этом регионе особо не приходится. Так что источник остается один — сама эта водная артерия", — пояснил специалист.

Говоря о возможных экологических и даже политических последствиях подобного строительства, Виноградов подчеркнул, что экспертиза проектов либо уже была проведена, либо обязательно состоится. Для точного прогноза необходимо знать больше деталей, например, каков будет объем водоемов, их назначение и режим работы.

Три моря, не считая Арала и канал на троих: водные богатства Узбекистана=>>

© Foto : Из личного архива Сергея Виноградова Всеобщая влага: как Узбекистан может решить водный вопрос в ЦА

"Сами по себе водохранилища – объекты вполне нейтральные. Если страны будут использовать их по общему плану, учитывая интересы друг друга, то это позволит если не совсем снять напряженность, то во всяком случае смягчить имеющиеся противоречия в водном вопросе", — подчеркнул эксперт.

Главное, добавил он, это не только обеспечить регион стабильным водоснабжением, но и попытаться реанимировать отдельные области самого Узбекистана, пострадавшие от катастрофы Аральского моря.

"Вопрос о полном восстановлении Арала сейчас не идет – для этого необходим колоссальный объем воды. Сейчас задача в том, чтобы по сути заново создать экосистему в дельте самой Амударьи, чтобы вернуть к жизни близлежащие регионы и не допустить превращения этой территории в солончаковую пустыню", — заключил Виноградов.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.