Первый замминистра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов рассказал Sputnik Узбекистан об итогах уходящего года и поделился планами ведомства на будущий.
Неъматов о внешнеполитических планах Ташкента на 2019 год
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По словам Илхомжона Неъматова, в 2018 году основное внимание обращалось на привлечение иностранных туристов, инвестиций, новых технологий и программ в Узбекистан, а также на увеличение экспортного потенциала республики.
"У нас очень сильно развиваются отношения между регионами нашей страны и других государств. Это дает свои плоды. Чтобы иметь больший эффект, по поручению президента во всех регионах принято решение открыть наши филиалы", — сказал чиновник.
В следующем году планируется работать по тем же направлениям, но с увеличением объемов работы.
Инцидент произошел 10 декабря на борту самолета Петропавловск-Камчатский – Москва. Благодаря профессиональным действиям летевшего этим рейсом врача женщину удалось передать медикам для оказания дальнейшей помощи.