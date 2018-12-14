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Первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Илхомжон Неъматов
Пресс-служба МИД Узбекистана

Неъматов о внешнеполитических планах Ташкента на 2019 год

Радио
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Первый замминистра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов рассказал Sputnik Узбекистан об итогах уходящего года и поделился планами ведомства на будущий.

По словам Илхомжона Неъматова, в 2018 году основное внимание обращалось на привлечение иностранных туристов, инвестиций, новых технологий и программ в Узбекистан, а также на увеличение экспортного потенциала республики.

"У нас очень сильно развиваются отношения между регионами нашей страны и других государств. Это дает свои плоды. Чтобы иметь больший эффект, по поручению президента во всех регионах принято решение открыть наши филиалы", — сказал чиновник.

В следующем году планируется работать по тем же направлениям, но с увеличением объемов работы.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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