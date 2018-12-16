Зудин: США приходится мириться с тем, что Россия – сильный игрок

По словам эксперта, таким образом Дональд Трамп в лице Соединенных Штатов хочет показать, что он очень строго ведет себя с Россией.

"Трамп пытается продемонстрировать, что он хоть что-то делает для режима Порошенко. США приходится мириться с тем, что Россия – сильный игрок на международной арене. Однако Трамп пока не готов с этим считаться", - сказал Зудин.

Он подчеркнул, что американские официальные лица пытаются уверить себя и других, что в России слабая экономика и ее вооруженные силы – сплошная похвальба.