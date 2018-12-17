Чаплин: за "церковным проектом" Порошенко стоит западная безбожная элита

"В свое время православные императоры часто руководили ходом Соборов, но Порошенко не император, он представляет светскую власть, по сути богоборческую, и это очень странное явление. Вся эта, так называемая, автокефалия – совершенно не каноническая, и антихристианская по сути, является политическим проектом. Это проект господина Порошенко, но за ним стоит проект более серьезный – это проект западных безбожных, богоборческих элит, которые хотели бы духовно "переформатировать", "перепрошить" православие", - сказал священник в эфире радио Sputnik Беларусь.

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