21:31 17 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Натик Джафарли
© Facebook / Natig Jafarli

Джафарли рассказал, почему цена нефти будет снижаться

Радио
Получить короткую ссылку
79 0 0

Азербайджанский экономист Натик Джафарли утверждает, экономические показатели говорят о том, что стоимость нефти будет только снижаться.

"Добыча нефти в Саудовской Аравии, России и США растет очень большими темпами – только Штаты за два года нарастили добычу примерно до трех миллионов баррелей. Поэтому, думаю, цены на нефть будут и дальше корректироваться", - отметил Джафарли в эфире радио Sputnik Азербайджан.

Мировые цены на нефть перешли к снижению после публикации нового доклада Международного энергетического агентства, свидетельствуют данные торгов. Стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent опустилась на 0,57% - до 59,8 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,61%, до 50,84 доллара за баррель. До публикации доклада агентства цены на нефть росли на 0,3-0,4%.

Теги:
Нефть



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в Ереване
    Шанс для бизнеса

    И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию об увеличении притока российских туристов в республику.

  • Серый волк
    Осторожно, волк!

    В Латвии активизировались крупные хищники, больше всего сообщений о нападении на домашний скот приходит из Латгалии и Видземе.

  • Модернизированная самоходная гаубица для армии Литвы
    "Рождественский подарок"

    Армия Литвы получила две модернизированные самоходные гаубицы из Германии. Их доставили на базу артиллерийского батальона в Рукле.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Вышинский о свободе слова на Украине
Вышинский: я чувствую поддержку своих коллег
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054