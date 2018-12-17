Джафарли рассказал, почему цена нефти будет снижаться

Азербайджанский экономист Натик Джафарли утверждает, экономические показатели говорят о том, что стоимость нефти будет только снижаться.

"Добыча нефти в Саудовской Аравии, России и США растет очень большими темпами – только Штаты за два года нарастили добычу примерно до трех миллионов баррелей. Поэтому, думаю, цены на нефть будут и дальше корректироваться", - отметил Джафарли в эфире радио Sputnik Азербайджан.

Мировые цены на нефть перешли к снижению после публикации нового доклада Международного энергетического агентства, свидетельствуют данные торгов. Стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent опустилась на 0,57% - до 59,8 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,61%, до 50,84 доллара за баррель. До публикации доклада агентства цены на нефть росли на 0,3-0,4%.