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© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Ашрафханов рассказал, когда в Узбекистане подешевеет бензин

Радио
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Бензин в Узбекистане может подешеветь в ближайшее время, рассказал глава "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов.

"Импорт [сырой нефти] будет сокращен, сырая нефть будет использоваться для производства бензина и цены снизятся", — заявил чиновник.

Ожидается, что стоимость топлива для потребителей упадет после постройки нового нефтеперерабатывающего завода в Узбекистане. Ашрафханов напомнил, что сейчас в республике функционирует всего два НПЗ – Бухарский и Ферганский.

"Первое направление работы  — расширение мощностей Узбекистана по переработке газа, второе – кардинальное сокращение импорта углеводородного сырья", — заявил глава "Узбекнефтегаза".

Нефтеперерабатывающее предприятие
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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На днях в Ташкенте были подписаны финансовые документы на общую сумму 2,3 миллиарда долларов по строительству завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL. Завод хотят ввести в эксплуатацию в 2020 году. Ежегодно он позволит обеспечить импортозамещение нефтепродуктов в объеме до 1,5 миллиона тонн на сумму свыше миллиарда долларов.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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