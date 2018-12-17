Ашрафханов рассказал, когда в Узбекистане подешевеет бензин

Бензин в Узбекистане может подешеветь в ближайшее время, рассказал глава "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов.

"Импорт [сырой нефти] будет сокращен, сырая нефть будет использоваться для производства бензина и цены снизятся", — заявил чиновник.

Ожидается, что стоимость топлива для потребителей упадет после постройки нового нефтеперерабатывающего завода в Узбекистане. Ашрафханов напомнил, что сейчас в республике функционирует всего два НПЗ – Бухарский и Ферганский.

"Первое направление работы — расширение мощностей Узбекистана по переработке газа, второе – кардинальное сокращение импорта углеводородного сырья", — заявил глава "Узбекнефтегаза".

© Sputnik / Михаил Воскресенский Узбекистан намерен экспортировать бензин стандарта "Евро-5"

На днях в Ташкенте были подписаны финансовые документы на общую сумму 2,3 миллиарда долларов по строительству завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL. Завод хотят ввести в эксплуатацию в 2020 году. Ежегодно он позволит обеспечить импортозамещение нефтепродуктов в объеме до 1,5 миллиона тонн на сумму свыше миллиарда долларов.

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