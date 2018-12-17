Аллоярова о детях уехавших мигрантов: без родителей они никому не нужны

Ребенок, мама и папа которого уехали на заработки и оставили его родственникам, может попасть в группу риска. По словам Фатимы Аллояровой, такие дети редко учатся хорошо, им некому рассказать о своих переживаниях, обидах.

"Страшно, что нет никакой меры ответственности. Родителей ничем не напугать", — сказала эксперт и тут же отметила, что им необходимо работать, чтобы одевать, обувать и кормить своих детей.

По словам Аллояровой, на положение оставленных с родственниками детей в первую очередь должны обращать внимание квартальные, домкомы и школьные учителя.

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