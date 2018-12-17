23:31 17 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Представитель Центра защиты детей Фатима Аллоярова
Sputnik / Тимур Осмонов

Аллоярова о детях уехавших мигрантов: без родителей они никому не нужны

Радио
Получить короткую ссылку
25 0 0

Представитель Центра защиты детей Фатима Аллоярова считает, что родители рискуют потерять ребенка, пока зарабатывают деньги.

Ребенок, мама и папа которого уехали на заработки и оставили его родственникам, может попасть в группу риска. По словам Фатимы Аллояровой, такие дети редко учатся хорошо, им некому рассказать о своих переживаниях, обидах. 

"Страшно, что нет никакой меры ответственности. Родителей ничем не напугать", — сказала эксперт и тут же отметила, что им необходимо работать, чтобы одевать, обувать и кормить своих детей.

По словам Аллояровой, на положение оставленных с родственниками детей в первую очередь должны обращать внимание квартальные, домкомы и школьные учителя.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Мигранты, дети



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в Ереване
    Шанс для бизнеса

    И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию об увеличении притока российских туристов в республику.

  • Серый волк
    Осторожно, волк!

    В Латвии активизировались крупные хищники, больше всего сообщений о нападении на домашний скот приходит из Латгалии и Видземе.

  • Модернизированная самоходная гаубица для армии Литвы
    "Рождественский подарок"

    Армия Литвы получила две модернизированные самоходные гаубицы из Германии. Их доставили на базу артиллерийского батальона в Рукле.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Вышинский о свободе слова на Украине
Вышинский: я чувствую поддержку своих коллег
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054