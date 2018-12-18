Ищенко: Генассамблея ООН — это не мировое сообщество

С учетом того, что в Организацию Объединенных Наций входят почти 200 государств, через нее можно провести практически любую резолюцию, отметил политолог.
"Там много мелких стран, которым, по большому счету, все равно. Люди просто договариваются. В данном случае это нельзя квалифицировать как отношение мирового сообщества к России", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik Беларусь.
По его словам, все знают, что эти резолюции носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.
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