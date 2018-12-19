Светов: у резолюцию о милитаризации Крыма нулевая ценность

Генеральная ассамблея ООН накануне простым большинством голосов приняла инициированную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря.

Антироссийский документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19, включая Беларусь, при этом большинство стран (72) воздержались.

"Юридическая ценность этих резолюций нулевая, выполнять их никто не собирается. Принудить Россию выполнить эту резолюцию невозможно, Россия не будет ее выполнять. Это просто очередной удар по авторитету ООН", ― считает эксперт.

© Foto : Patrick Gruban Узбекистан не поддержал резолюцию генассамблеи ООН о милитаризации Крыма

Если обратиться к истории, можно сравнить нынешнюю ситуацию с периодом 50-х годов прошлого века, когда появилась Китайская Народная Республика и начались споры с Тайванем, Генеральная ассамблея ООН тогда принимала сторону Тайваня, а не Китая. Сейчас же КНР является постоянным членом Совета безопасности ООН, рассказывает политолог.

"Так и здесь. Видимо, нужно время, чтобы осознание реалий пришло к тем, кто сейчас голосует в поддержку украинской резолюции", ― резюмирует собеседник на радио Sputnik Беларусь.

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