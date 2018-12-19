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Оксана Петровская
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Петровская: не следует недооценивать солидарность ЕС

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Европейцы вполне солидарны в своей позиции, и не стоит эту солидарность недооценивать, ведь опросы показывают, что 62% жителей ЕС высказались за сохранение Евросоюза, рассказала эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская.

На прошлой неделе Европарламент принял две резолюции: в первой выражается протест против реализации "Северного потока-2", а во второй перечислены внешние угрозы Евросоюзу, среди которых есть и пресловутая российская угроза.

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Sputnik / Mikhail Voskresensky
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В эфире радио Sputnik Петровская отметила, что новая резолюция Европарламента носит антироссийский характер.

"Это проявляется и в нежелании допускать на свои территории "Северный поток-2", и в отношении к инциденту в Керченском проливе. Обращает на себя внимание относительное единство в голосовании по резолюции - "за" проголосовали 433 депутата, "против" – 105, а 20 - воздержались", - отмечает эксперт.

По словам Петровской, сейчас в Европе концентрируют усилия для сохранения своей целостности, считая главной опасностью для ЕС внутренний раздор. И пока это удается.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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