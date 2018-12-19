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Киновед и продюсер Вячеслав Шмыров
Sputnik / Михаил Мокрушин

Шмыров: у фильма "Айка" интересные конкуренты

Радио
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О шансах казахстанского фильма "Айка", вошедшего в шорт-лист престижной кинопремии "Оскар", рассказал киновед и продюсер Вячеслав Шмыров.

"Сложно судить о шансах Сергея Дворцевого, потому что сам по себе список фильмов, попавших в шорт-лист "Оскара", очень интересный. Он наполовину состоит из азиатских картин", — отметил киновед и назвал список "почетным". 

"Потому что в нем и "Холодная война" Павла Павликовского, который собрал "корзину" европейских наград, и картина-лауреат Каннского фестиваля", — сказал Шмыров.

Лучший из лучших: фильм о мигрантах  "Айка" вошел в шорт-лист  "Оскара" >>>

По его мнению, страна не ошиблась, выдвинув "Айку" на "Оскар", сообщает Sputnik Казахстан

Теги:
фильм, кинематограф, Казахстан, Оскар



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