Шмыров: у фильма "Айка" интересные конкуренты

О шансах казахстанского фильма "Айка", вошедшего в шорт-лист престижной кинопремии "Оскар", рассказал киновед и продюсер Вячеслав Шмыров.

Шмыров: Казахстан не ошибся, выдвинув фильм "Айка" на премию "Оскар" /

"Сложно судить о шансах Сергея Дворцевого, потому что сам по себе список фильмов, попавших в шорт-лист "Оскара", очень интересный. Он наполовину состоит из азиатских картин", — отметил киновед и назвал список "почетным".

"Потому что в нем и "Холодная война" Павла Павликовского, который собрал "корзину" европейских наград, и картина-лауреат Каннского фестиваля", — сказал Шмыров.

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По его мнению, страна не ошиблась, выдвинув "Айку" на "Оскар", сообщает Sputnik Казахстан.