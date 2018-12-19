Шмыров: у фильма "Айка" интересные конкуренты

"Сложно судить о шансах Сергея Дворцевого, потому что сам по себе список фильмов, попавших в шорт-лист "Оскара", очень интересный. Он наполовину состоит из азиатских картин", — отметил киновед и назвал список "почетным".
"Потому что в нем и "Холодная война" Павла Павликовского, который собрал "корзину" европейских наград, и картина-лауреат Каннского фестиваля", — сказал Шмыров.
Лучший из лучших: фильм о мигрантах "Айка" вошел в шорт-лист "Оскара" >>>
По его мнению, страна не ошиблась, выдвинув "Айку" на "Оскар", сообщает Sputnik Казахстан.