Мишин рассказал, где чаще всего нарушают закон при незаконном увольнении

Юрист Сергей Мишин назвал условия, при которых можно считать, что сотрудника незаконно уволили.

В эфире Sputnik Молдова доктор права Сергей Мишин пояснил, можно ли рассчитывать на компенсацию и восстановление на работе в случае незаконного увольнения.

По его словам, чаще всего незаконные увольнения происходят в государственных структурах.

"Если работник - профессионал, то в частных структурах его никто не уволит. Там увольняют, если сотрудник некачественно выполняет свои функции. Незаконные же увольнения чаще происходят в государственных органах. А с учетом того, что не во всех структурах есть отделы кадров, то увольнение происходит не по закону, а с массой нарушений. Часто там не предупреждают, а сразу увольняют", - подчеркнул юрист.

Что касается причин, то в каждом конкретном случае она своя - о незаконном увольнении можно говорить, когда сотруднику необоснованно начали снижать заработную плату, нарушать пункты трудового договора, рассказал эксперт.

Мишин отметил, что получить компенсацию и восстановиться на рабочем месте в данном случае вполне реально.

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