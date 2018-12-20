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Заместитель директора Российского института стратегических исследований Михаил Смолин
© Foto : из личного архива Михаила Смолина

Смолин: Британия вернулась к традиции противостояния с Россией

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На протяжении 19-го и 20-го столетия Великобритания была геополитическим противником Российской империи, а затем Советского Союза, и эта традиция сохраняется сейчас, заявил политолог Михаил Смолин.

В эфире радио Sputnik эксперт прокомментировал слова главы британского оборонного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Минобороны возвращается к военной стратегии противодействия угрозам со стороны России, которой не следовало со времен "холодной войны".

"Дело в том, что сегодняшняя Англия уже потеряла все свои колонии и всю свою былую мощь, она уже не может быть геополитическим противником России. Сейчас это такие рудименты мышления, от которых пока не могут отказаться в Лондоне", - пояснил Смолин.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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