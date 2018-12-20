19:16 20 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Наталья Селиверстова

Путин: мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений

Радио
Получить короткую ссылку
4010

Владимир Путин заявил, что сейчас в мире происходит развал системы сдерживания вооружений, который может привести к ядерной катастрофе.

Как отметил Путин, после выхода Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне, который являлся "краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружения", РФ была вынуждены ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО.

"Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет", - подчеркнул президент РФ.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Илья Питалев
Владимир Путин рассказал, что может привести к глобальной ядерной катастрофе

По словам главы страны, в стратегическом балансе - это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов.

"Сейчас делают еще один шаг – выходят из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность", - сказал лидер России.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

По теме

Офицеров-Бельский: новая гонка вооружений стартовала лет 10 тому назад
Захарова: прежде всего договор РСМД должны изучить юристы
Бень: в США возник тренд избегать контактов с Россией
Теги:
ядерное оружие, США, Владимир Путин, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Про поваров, браке и управлении миром: как прошла пресс-конференция Путина
Пельмени с шоколадом
Самые русские конфеты: как челябинец создал пельмени с водкой и шоколадом
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054