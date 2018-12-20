Путин: мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений

Владимир Путин заявил, что сейчас в мире происходит развал системы сдерживания вооружений, который может привести к ядерной катастрофе.

Как отметил Путин, после выхода Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне, который являлся "краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружения", РФ была вынуждены ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО.

"Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет", - подчеркнул президент РФ.

© Sputnik / Илья Питалев Владимир Путин рассказал, что может привести к глобальной ядерной катастрофе

По словам главы страны, в стратегическом балансе - это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов.

"Сейчас делают еще один шаг – выходят из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность", - сказал лидер России.

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