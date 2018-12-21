Гаспарян о важных для постсоветских стран темах, о которых говорил Путин

Ответы Владимира Путина, которые он дал во время большой пресс-конференции, прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

В эфире радио Sputnik Армен Гаспарян выделил среди вопросов, которые получил российский президент, два, касающихся постсоветского пространства.

© Sputnik / Илья Питалев Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина 12

"Во-первых, это события на Украине, в частности, церковный раскол. Во вторых, предстоящая встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал он.

Гаспарян подчеркнул, что президент отвечал на все поступившие ему вопросы, не делая для кого-то исключений, не внося кого-либо в стоп-листы, в сравнении с Трампом, который регулярно выгоняет журналистов со своих пресс-конференций, называя их "фейк-ньюс".

Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию для представителей СМИ в четверг, 20 декабря. За 3 часа 43 минуты глава государства ответил на 66 вопросов. За это время вопросы Путину успели задать 53 журналиста.

Дольше всего глава РФ отвечал на вопросы прессы в 2008 году: за четыре часа 40 минут он ответил на 106 вопросов.

