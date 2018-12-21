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Армен Гаспарян
© Sputnik

Гаспарян о важных для постсоветских стран темах, о которых говорил Путин

Радио
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Ответы Владимира Путина, которые он дал во время большой пресс-конференции, прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

В эфире радио Sputnik Армен Гаспарян выделил среди вопросов, которые получил российский президент, два, касающихся постсоветского пространства.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Илья Питалев
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"Во-первых, это события на Украине, в частности, церковный раскол. Во вторых, предстоящая встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал он.

Гаспарян подчеркнул, что президент отвечал на все поступившие ему вопросы, не делая для кого-то исключений, не внося кого-либо в стоп-листы, в сравнении с Трампом, который регулярно выгоняет журналистов со своих пресс-конференций, называя их "фейк-ньюс".

Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию для представителей СМИ в четверг, 20 декабря. За 3 часа 43 минуты глава государства ответил на 66 вопросов. За это время вопросы Путину успели задать 53 журналиста.

Дольше всего глава РФ отвечал на вопросы прессы в 2008 году: за четыре часа 40 минут он ответил на 106 вопросов.




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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
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