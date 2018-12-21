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Военный эксперт Александр Жилин. Фото со страницы Twitter пользователя @azhilin1
Sputnik / Азамат Тотубаев

Жилин: проамериканская коалиция в Сирии – это США и ИГИЛ

Радио
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По словам главы Центра изучения общественных прикладных проблем, американские военные никогда не уйдут из Сирии.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Дональда Трампа о победе над ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России и мире – прим.ред.).

"Если США одержали победу над ИГИЛ, то это уникальный случай. Они уже "побеждали" союзника, которого снабжали всеми видами разведывательной деятельности, высокотехнологичным оружием. Проанализировав все это, приходишь к элементарному выводу  о том, что такое проамериканская коалиция в Сирии. Это как раз США и ИГ", - заявил Жилин.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Сирия, ИГИЛ, США



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