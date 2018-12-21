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Андрей Кошкин
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Кошкин об уходе главы Пентагона: менять кадры – это в стиле Трампа

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Данная ситуация интересна тем, что глава Пентагона подал Трампу прошение об отставке в связи с тем, что не согласен с внешней, да и внутренней политикой, которую ведет президент, заявил военный политолог Андрей Кошкин.

В эфире радио Sputnik Андрей Кошкин назвал Дональда Трампа уникальным президентом, который за два года уволил больше министров, чем предыдущие пять президентов США вместе взятые.

Штаб-квартира Министерства обороны США
© David B. Gleason
Почему глава Пентагона покидает свой пост
"Еще в октябре Дональд Трамп обвинил Джеймса Мэттиса в том, что его взгляды не соответствуют интересам государства, после чего взаимодействие между двумя ключевыми лицами американской политики окончательно разладилось… И, скорее всего, решение о выводе военного контингента из Сирии и послужило последней каплей в терпении Мэттиса", ― отметил Кошкин.

Ранее сегодня в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп сообщил о том, что министр обороны Джеймс Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года.




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