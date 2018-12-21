Солонников: вывод войск из Афганистана — предвыборное обещание Трампа

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность существенного сокращения воинского контингента в Афганистане, где американские военные с 2001 года проводят самую длительную операцию в своей истории.

"Вывести войска из Афганистана — такое же предвыборное обещание Дональда Трампа, как и вывести войска из Сирии. Он надеется на благополучное для себя разрешения всех конфликтов внутри США и возможное выдвижение на второй срок. Поэтому ему важно показать, что он выполняет обещания", - заявил Солонников в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что сейчас афганское правительство из Кабула контролирует примерно треть территории страны, а все остальное находится во власти различных группировок боевиков.