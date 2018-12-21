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Дмитрий Солонников
© Киевские ведомости

Солонников: вывод войск из Афганистана — предвыборное обещание Трампа

Радио
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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал возможное сокращение американского военного контингента в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность существенного сокращения воинского контингента в Афганистане, где американские военные с 2001 года проводят самую длительную операцию в своей истории.

"Вывести войска из Афганистана — такое же предвыборное обещание Дональда Трампа, как и вывести войска из Сирии. Он надеется на благополучное для себя разрешения всех конфликтов внутри США и возможное выдвижение на второй срок. Поэтому ему важно показать, что он выполняет обещания", - заявил Солонников в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что сейчас афганское правительство из Кабула контролирует примерно треть территории страны, а все остальное находится во власти различных группировок боевиков.




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