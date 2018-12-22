14:01 22 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Дмитрий Солонников
© Киевские ведомости

Солонников: идет распад команды Трампа

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0

Директор Института современного государственного развития рассказал о процессах, влияющих на политику США, и возможном сокращении американского военного контингента в Афганистане.

 

Вывести войска из Афганистана – одно из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, этим решением он показывает, что верен своим словам, заявил в эфире радио Sputnik глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Я бы сейчас не стал гадать на кофейной гуще по поводу главы Пентагона. Джеймс Мэттис действительно довольно долго занимал это кресло, и никаких ярких кандидатур в последнее время не рассматривалось. Сейчас идет серьезный распад команды Трампа. Недавно стало известно об уходе главы аппарата Белого дома, также уходит представитель в Совбезе ООН Никки Кейли", - также сказал Солонников.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Афганистан, Дональд Трамп, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина
Певец Алишер Файз на шоу Песня года. Хиты сезона в Ташкенте
Поет вся страна: в Ташкенте назвали лучшие хиты уходящего года
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054