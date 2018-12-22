Солонников: идет распад команды Трампа

Вывести войска из Афганистана – одно из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, этим решением он показывает, что верен своим словам, заявил в эфире радио Sputnik глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Я бы сейчас не стал гадать на кофейной гуще по поводу главы Пентагона. Джеймс Мэттис действительно довольно долго занимал это кресло, и никаких ярких кандидатур в последнее время не рассматривалось. Сейчас идет серьезный распад команды Трампа. Недавно стало известно об уходе главы аппарата Белого дома, также уходит представитель в Совбезе ООН Никки Кейли", - также сказал Солонников.

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