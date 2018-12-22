Тимофеев: не стоит преувеличивать угрозы терроризма в Афганистане

В конце декабря представители радикальной группировки "Талибан" признали невозможность своей победы. Они согласны тем, что решить проблемы можно только мирным путем.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт из Института мировой экономики и международных отношений Павел Тимофеев.

"Ситуация в Афганистане на сегодня очень серьезна – идут внутриполитические процессы, у официального правительства все больше проблем с сохранением власти. "Талибан" набирает силы, несмотря на то, что американцы и российские дипломаты ведут переговоры. Однако не стоит преувеличивать угрозы. Дело в том, что у афганских сил и, в частности, самого "Талибана" нет экспансионистских идей. Недавно там появился ИГИЛ (организация запрещена в России и Центральной Азии – прим. ред), талибы очень негативно к ней относятся", - сказал Тимофеев. При этом, по его словам, главной угрозой остается наркотрафик.

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