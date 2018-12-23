Хроленко об отставке Мэттиса: США меняют военно-политический курс

Военный эксперт Александр Хроленко назвал отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса концептуальной, поскольку "Бешеный пес" известен как крайне жесткий политик в отношении других стран мира, в особенности конкурирующих держав.

По словам эксперта, он, образно говоря, выкручивал партнерам руки с целью добиться большего финансирования в бюджет НАТО и даже открыто заявлял, что "здесь никто не может говорить громче нас".

"Для стран Балтии же эта смена (военно-политического курса - ред.) несет скрытую угрозу. Антироссийская риторика, в последние годы столь привычная для стран Балтии, может оказаться на нуле, без инвестиций, не подкрепленная развертыванием новых войск, строительством новых баз, придется искать новый бизнес-план для дальнейшего существования", - заявил Хроленко в интервью Sputnik Латвия.

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