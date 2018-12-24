Пушков: все острые вопросы политики остались нерешенными в 2018 году

"Ни один вопрос в этом году решен не был. Были виртуальные решения, в частности, широко разрекламированные встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, после которых Трамп в духе телевизионных шоу заявил, что все решено. Но если мы посмотрим на то, что там происходит, абсолютно ничего не решено. Ким Чен Ын уничтожил старый полигон, который уже отработал все возможное, и пригласил туда наблюдателей, что является очень умным ходом, но никакого разоружения, никаких соглашений ― ничего этого нет", ― сказал Пушков.

Что касается отношений России и Украины, это отношения долгосрочного конфликта, поиск решений которого также переходит на следующий год, как и последствия выхода США из Договора о РСМД, отмечает российский политик.

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