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Замдиректора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин, архивное фото
© RIA Novosti. Александр Натрускин

Зорин о публикации списка журналистов Sputnik: это правовой беспредел

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Великобритания старается выдавить российские средства массовой информации из медиапространства, считает член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.

Газета Times опубликовала фотографии восьми сотрудников эдинбургского бюро Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей, а также призыв члена шотландского парламента от Либерально-демократической партии Алекса Коул-Хэмилтона конфисковать имущество российских журналистов, работающих на "пропаганду".

"Там боятся правды, которую несет альтернативная точка зрения... И это не первый наезд на канал. Тут прослеживается подход блокировать, микшировать эту правду, которую он несет", — отметил Владимир Зорин.

По его словам, Великобритания, которая учит весь мир демократии, поступает "в лучших рамках маккартизма".

Эксперт считает произошедшее тревожным сигналом, передает Sputnik Таджикистан. Истерия, по его мнению, будет нарастать.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.




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