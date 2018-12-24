Велизаде: французская "желтая революция" задала тренд в ряде стран

В эфире Sputnik Азербайджан Велизаде прокомментировал протесты "желтых жилетов" во Франции и эффект, который они могут вызвать во многих государствах.

© AFP 2018 / GUILLAUME SOUVANT Чрезвычайное положение во Франции: что пообещал Макрон бунтовщикам

"Протесты вызваны недовольством общества социально-экономическим положением в стране. При этом французская "желтая революция" задала тренд не только в Европе — вслед за Францией, Бельгией и Нидерландами акции "желтых жилетов" проходят в Греции, Израиле и даже Канаде. Во всех городах на жилетах разные надписи: одни выражают недовольство политикой правительства, другие требуют доступные медицину и образование, уменьшение налогов и улучшение уровня жизни", — отметил эксперт.

По словам Велизаде, в Европе именно фактор социального протеста привел на политическую авансцену нетрадиционные течения политических лидеров. Они, в свою очередь, фактически используя эту волну, пришли к власти в нескольких странах Европы, но не оправдали надежд тех, кто привел их к власти, кто за них голосовал. И теперь протестующие выходят с требованиями к этим людям либо уйти в отставку, либо кардинально изменить политику.

Напомним, массовые протесты во Франции из-за роста цен на бензин продолжаются с середины ноября и собрали более 125 тысяч человек, 4 тысячи из которых задержаны.

Если сначала бастующие требовали отмены повышения топливных налогов, то потом акцент сместился на недовольство властью и общим экономическим положением. Теперь участники акций требуют отставки Макрона.

Во вторник, 11 декабря, во время телеобращения к нации президент Эмманюэль Макрон сообщил о введении во Франции чрезвычайного экономического и социального положения.