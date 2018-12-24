Волох о том, как частично решить проблему с мигрантами в Европе

На 2015 год в Евросоюзе пришелся пик миграционного кризиса, последствия которого только усугубляются. О том, что способствовало возникновению столь сложной ситуации, рассказал профессор Института государственного управления и права Государственного университета управления РФ Владимир Волох.

Одна из причин возникновения кризиса — миграционная политика самого Евросоюза, считает Владимир Волох.

"В большей степени был сделан акцент на гуманитарные факторы. С одной стороны, это величайшее достижение. Но в то же время гуманитарные факторы, связанные с предоставлением убежища, должны сочетаться с мерами по предупреждению и пресечению незаконной миграции, ― цитирует профессора Sputnik Беларусь. — На мой взгляд, в государствах Европы существовал перекос в сторону гуманитарных факторов и было ослаблено внимание к предупреждению незаконной миграции. Во-вторых, в ряде государств Евросоюза отсутствовал опыт в управлении миграционными процессами".

Кроме того, отдельные СМИ, вместо того чтобы нормализовать обстановку в Евросоюзе, драматизировали ее.

Подробный комментарий Владимира Волоха слушайте в радиоподкасте.