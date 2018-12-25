Выборный: Россия не станет затягивать решение по генсекретарю ОДКБ

"Поддерживаем или нет — думаю, это будет известно в ближайшее время после соответствующего заявления нашего президента. Потому что это компетенция президента Российской Федерации. Я уверен однозначно только в одном — что Владимир Путин будет занимать максимально взвешенную позицию на этот счет и затягивать решение точно не будет. Он слишком ответственно относится к вопросам обеспечения обороноспособности, тем более в рамках ОДКБ. Поэтому мы заинтересованы, чтобы кандидатура на должность генсекретаря ОДКБ была максимально подготовленной", — сказал депутат Sputnik Казахстан.

Как сообщал ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, на саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Беларуси. Позднее белорусский лидер заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на эту должность. Затем Лукашенко заявил, что генеральным секретарем ОДКБ должен быть "действующий талантливый генерал", а от назначения "пенсионеров" в руководстве этой организации и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве странам нужно уходить. Он высказался в пользу госсекретаря Совбеза республики Зася.