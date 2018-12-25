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Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов
Илья Питалев

Кабанов: анонимные сообщения о коррупции в школах приведут к нервозности

Радио
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В Узбекистане намерены внедрить практику оперативных и анонимных сообщений о фактах коррупции в школах. По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета России Кирилла Кабанова, такие методы несут значительные риски и проблему не решают.

По словам российского эксперта, прежде всего, необходимо четко разграничить и разъяснить, что считать фактом коррупции.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжествах в честь Дня Конституции
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев рассказал, сколько чиновников уличили в коррупции в 2018 году
"Есть устоявшиеся традиции, например, вручать учителям к празднику цветы или конфеты или какие-то подарки. Считать ли это коррупцией? Скорее, нет. А есть нарушения закона, связанные с вымогательством денег или с нецелевым расходованием средств, выделяемых на школу. С этим идет борьба и в России и в других странах. Например, в РФ действуют горячие линии в департаментах образования, да и сами родители следят, на что идут их средства или государственные поступления", — заметил Кабанов.

Практику анонимных сообщений о фактах коррупции в учреждениях начального и среднего образования он не приветствует, ссылаясь на печальный опыт прошлых лет и на возможные субъективные риски.

"Ничего кроме нервозной обстановки в школе это не принесет. Кто-то может использовать такой способ для сведения личных счетов, есть опять же обиженные родители или ученики, которые таким образом захотят на кого-то нажаловаться. С коррупцией нужно бороться открыто и воспитывать в людях гражданскую позицию и ответственность. Тем более в век социальных сетей многие уже не боятся высказываться", — пояснил эксперт.

Фото предоставлено организаторами мероприятия
О фактах коррупции в школах Узбекистана можно будет сообщать анонимно
В качестве эффективного метода борьбы с коррупцией Кабанов предлагает экономические механизмы – достойный уровень заработной платы для учителей, поощрение за конкретные достижения, а также справедливое ранжирование и систему рейтингов школ и других учебных заведений. Это будет мотивировать как самих учащихся, так и педагогов, а в целом позитивно скажется на качестве образования, уверен эксперт.

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