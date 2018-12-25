Неъматов: второй узбекско-российский форум состоится — дело за повесткой

Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов назвал успешным формат двусторонних региональных бизнес-форумов и отметил, что в предстоящем году вновь планируется провести такое масштабное мероприятие с участием российских партнеров.

По словам Неъматова, первый межрегиональный узбекско-российский форум, прошедший в октябре этого года в рамках визита в Ташкент Владимира Путина, оказался не только самым масштабным за всю историю взаимоотношений двух стран, но и крайне продуктивным.

"Это в принципе для нас новый формат, который себя прекрасно зарекомендовал. Разумеется, у нас были предварительные договоренности продолжить сотрудничество в этом направлении, так что сейчас ведется работа и с российской и с узбекской стороны по подготовке подобного форума в будущем году. Такая встреча состоится, но для этого необходимо проработать и список вопросов, и проблемы, прежде всего, экономическую составляющую. Главное, чтобы был конкретный результат, нам не нужны формальные туристические визиты", — подчеркнул первый заместитель МИД Узбекистана, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

Неъматов добавил, что помимо самого форума региональное взаимодействие между странами существенно активизировалось. В последние месяцы делегации отдельных областей республики побывали в субъектах Российской Федерации, а россияне посетили ряд областей Узбекистана.

Точную дату форума обещают назвать в скором времени.