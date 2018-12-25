Неъматов: второй узбекско-российский форум состоится — дело за повесткой

"Это в принципе для нас новый формат, который себя прекрасно зарекомендовал. Разумеется, у нас были предварительные договоренности продолжить сотрудничество в этом направлении, так что сейчас ведется работа и с российской и с узбекской стороны по подготовке подобного форума в будущем году. Такая встреча состоится, но для этого необходимо проработать и список вопросов, и проблемы, прежде всего, экономическую составляющую. Главное, чтобы был конкретный результат, нам не нужны формальные туристические визиты", — подчеркнул первый заместитель МИД Узбекистана, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.
Неъматов добавил, что помимо самого форума региональное взаимодействие между странами существенно активизировалось. В последние месяцы делегации отдельных областей республики побывали в субъектах Российской Федерации, а россияне посетили ряд областей Узбекистана.
Точную дату форума обещают назвать в скором времени.