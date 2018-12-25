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Ильхом Нематов - Первый заместитель министра иностранных дел
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Неъматов: потенциал Индии должен помочь в решении афганского кризиса

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В Самарканде в будущем году пройдет встреча в формате ЦА плюс Афганистан и Индия, в ходе которого планируется продвинуться в переговорном процессе для решения афганской проблемы. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов в ходе брифинга в Ташкенте.

По словам дипломата, такой внушительный внешнеполитический игрок как Индия способен придать новый импульс позитивным отношениям Кабула не только с Ташкентом, но и со всей Центральной Азией.

"Индия обладает огромным людским, экономическим и финансовым ресурсом. Взаимодействие с Индией по афганской проблеме крайне продуктивно, особенно по части инфраструктурных проектов. Через Афганистан лежит кратчайший путь из Узбекистана к индийскому океану, поэтому сотрудничество с нашим южным соседом носит стратегический характер", — подчеркнул Неъматов.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахиддин Раббани
© МИД Узбекистана
О чем Камилов договорился с министром иностранных дел Афганистана
По его словам, ближайшая встреча в таком формате запланирована в 2019 году в Самарканде.

Комментируя информацию о планах США вывести определенный контингент из Афганистана, замминистра подчеркнул, что на местах этой команды еще не было и пока данный вопрос находится в проработке и никаких дополнительных сведений Ташкент по этому поводу не получал.

Подробный комментарий представителя МИД слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Индия, Политика, Афганистан, Узбекистан



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