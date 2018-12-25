Неъматов: потенциал Индии должен помочь в решении афганского кризиса

В Самарканде в будущем году пройдет встреча в формате ЦА плюс Афганистан и Индия, в ходе которого планируется продвинуться в переговорном процессе для решения афганской проблемы. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов в ходе брифинга в Ташкенте.

По словам дипломата, такой внушительный внешнеполитический игрок как Индия способен придать новый импульс позитивным отношениям Кабула не только с Ташкентом, но и со всей Центральной Азией.

"Индия обладает огромным людским, экономическим и финансовым ресурсом. Взаимодействие с Индией по афганской проблеме крайне продуктивно, особенно по части инфраструктурных проектов. Через Афганистан лежит кратчайший путь из Узбекистана к индийскому океану, поэтому сотрудничество с нашим южным соседом носит стратегический характер", — подчеркнул Неъматов.

По его словам, ближайшая встреча в таком формате запланирована в 2019 году в Самарканде.

Комментируя информацию о планах США вывести определенный контингент из Афганистана, замминистра подчеркнул, что на местах этой команды еще не было и пока данный вопрос находится в проработке и никаких дополнительных сведений Ташкент по этому поводу не получал.

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