Кулагин об условиях снижения цен на бензин в Узбекистане

Нефтяная отрасль должна модернизироваться, жить той жизнью, которой требует от нее рынок, считает Вячеслав Кулагин. На стоимость бензина все равно будет влиять динамика мировых цен на топливо.
"Есть определенные возможности у государств, которые сами добывают (нефть), поддерживать более низкий уровень (цен), но понятно, что это, по сути, за счет субсидирования из госбюджета, за счет отказа от каких-то доходов. Это уже будет зависеть от налоговой, регуляторной политики самого Узбекистана", — сказал эксперт.
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