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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин
© Foto : Из личного архива Вячеслава Кулагина

Кулагин об условиях снижения цен на бензин в Узбекистане

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Стоимость бензина в республике понизится после запуска завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL, заявил председатель правления "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов. О том, почему нельзя решить проблему с помощью одного-двух новых заводов, рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин.

Нефтяная отрасль должна модернизироваться, жить той жизнью, которой требует от нее рынок, считает Вячеслав Кулагин. На стоимость бензина все равно будет влиять динамика мировых цен на топливо.

"Есть определенные возможности у государств, которые сами добывают (нефть), поддерживать более низкий уровень (цен), но понятно, что это, по сути, за счет субсидирования из госбюджета, за счет отказа от каких-то доходов. Это уже будет зависеть от налоговой, регуляторной политики самого Узбекистана", — сказал эксперт.

Подробный комментарий Вячеслава Кулагина слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
Узбекистан, топливо, Нефть, бензин



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