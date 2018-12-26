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Владимир Корнилов
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Корнилов: западные политики являются заложниками ситуации

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Запад должен признать Крым российским — такое заявление сделал бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген. Политолог Владимир Корнилов отметил: об этом часто говорят бывшие или будущие политики. Эксперт рассказал, почему так происходит.

Признать Крым российским призывают те, кто не находится у власти, заявил Владимир Корнилов.

"Как только они попадают во власть в какой-то западноевропейской стране, так тут же об этом замолкают. Кстати, исключением является Дональд Трамп, который, став президентом США, все-таки эту тему озвучивал — например, на встрече "Большой семерки". Так что есть приятные исключения", — отметил политолог.

Западные политики зачастую являются заложниками ситуации, их мнения и высказывания зависят от "места сидения".

"Ну, в общем-то, это общая черта для многих политиков, особенно популистов", — отметил эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Политик, Крым



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