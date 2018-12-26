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Виктор Баранец
© Foto : Photo: courtesy of Viktor Baranets

Баранец о военном положении на Украине: Порошенко сел в лужу

Радио
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Срок действия военного положения на территории десяти областей Украины подошел к концу. Президент страны Петр Порошенко вводил его против несуществующей угрозы, считает военный эксперт, обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Перед вводом военного положения Порошенко пугал Украину скорой русской агрессией, дурачил собственный народ, заявил Виктор Баранец.

"Миф о скором военном вторжении лопнул. А что же будет дальше? Золотая мечта сорвать выборы по-прежнему существует в голове Порошенко. Готовится новый поход украинских кораблей, в который приглашены депутаты Европарламента и даже представители ООН, — сказал военный эксперт в эфире Sputnik Беларусь. — В рукаве у Порошенко есть потенциальная возможность для новых провокаций".

Так, разведка Донецкой и Луганской народных республик сообщила о подвозе "странных синих бочек", и уже существует сюжет, при котором эти бочки взорвутся по ту или другую сторону границы.

"И все это, конечно, будет преподнесено Киевом как российская провокация", — отметил Баранец.

Подробный комментарий военного эксперта слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
провокации, Россия, Украина



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