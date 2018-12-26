Баранец о военном положении на Украине: Порошенко сел в лужу

Перед вводом военного положения Порошенко пугал Украину скорой русской агрессией, дурачил собственный народ, заявил Виктор Баранец.
"Миф о скором военном вторжении лопнул. А что же будет дальше? Золотая мечта сорвать выборы по-прежнему существует в голове Порошенко. Готовится новый поход украинских кораблей, в который приглашены депутаты Европарламента и даже представители ООН, — сказал военный эксперт в эфире Sputnik Беларусь. — В рукаве у Порошенко есть потенциальная возможность для новых провокаций".
Так, разведка Донецкой и Луганской народных республик сообщила о подвозе "странных синих бочек", и уже существует сюжет, при котором эти бочки взорвутся по ту или другую сторону границы.
"И все это, конечно, будет преподнесено Киевом как российская провокация", — отметил Баранец.
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