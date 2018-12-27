Панкратов: в Кыргызстане появится логистический центр для Ферганской долины

По словам Панкратова, кыргызстанским производителям тяжело сотрудничать с крупными торговыми сетями России из-за малых объемов поставляемой продукции.

"Есть договоренность с Узбекистаном о создании торгово-логистического центра в южном регионе нашей страны. Здесь это сделать проще, потому что Российско-кыргызский фонд развития может нас профинансировать, а благодаря членству в ЕАЭС мы можем качественно маркировать товар и выдавать на него документы. В логистическом центре будет аккумулироваться продукция из всей Ферганской долины: Узбекистана, Кыргызстана и, возможно, даже Таджикистана", — заявил Панкратов Sputnik Кыргызстан.

Он добавил, что если центр будет создан, у производителей из Кыргызстана появится возможность сотрудничать с крупными иностранными компаниями.