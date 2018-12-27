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Вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов
© Sputnik / /Табылды Кадырбеков

Панкратов: в Кыргызстане появится логистический центр для Ферганской долины

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Министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов рассказал о масштабном проекте, реализация которого запланирована на 2019 год.

По словам Панкратова, кыргызстанским производителям тяжело сотрудничать с крупными торговыми сетями России из-за малых объемов поставляемой продукции.

"Есть договоренность с Узбекистаном о создании торгово-логистического центра в южном регионе нашей страны. Здесь это сделать проще, потому что Российско-кыргызский фонд развития может нас профинансировать, а благодаря членству в ЕАЭС мы можем качественно маркировать товар и выдавать на него документы. В логистическом центре будет аккумулироваться продукция из всей Ферганской долины: Узбекистана, Кыргызстана и, возможно, даже Таджикистана", — заявил Панкратов Sputnik Кыргызстан.

Он добавил, что если центр будет создан, у производителей из Кыргызстана появится возможность сотрудничать с крупными иностранными компаниями.




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