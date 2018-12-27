Громов: надеемся на комфортный диапазон цен на нефть

О том, какие факторы будут формировать цены на нефть в следующем году, рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Громов.

Одним из определяющих факторов, влияющих на весь рынок нефти в 2019 году, станет дальнейшее развитие геополитической ситуации вокруг Ирана. По словам Алексея Громова, всю вторую половину года рынок ожидал, что США введут жесткие санкции в отношении иранского нефтяного экспорта. В итоге был применен мягкий вариант ограничений, фактически отложенных еще на 180 дней.

В качестве второго фактора эксперт назвал ситуацию с американской сланцевой добычей, пишет Sputnik Беларусь. В этом году американцы в очередной раз стали рекордсменами по добыче нефти — общий объем составил 1,4 миллиона баррелей.

"У рынка есть серьезное ожидание того, что как только в США будут сняты инфраструктурные ограничения по доставке на экспортные рынки нефти из бассейна Permian ― основного нефтедобывающего бассейна по сланцевой нефти в США на данный момент, мы ожидаем, что в 2019 году Америка сможет добавить к добыче такую же величину, как и в 2018 году", — сказал Алексей Громов.

Третий фактор — сделка ОПЕК+ и дисциплина при ее выполнении. В декабре было решено, на какие объемы пойдут страны – участницы по сокращению добычи нефти — это 1,2 миллиона баррелей, напомнил эксперт. Принципиальный вопрос — насколько организованно государства будут придерживаться договоренностей.

Сейчас баррель нефти марки Brent стоит 55-56 долларов, и Громов назвал эту цену приемлемой. Однако более комфортный диапазон, по его мнению, — 60-65 долларов за баррель.