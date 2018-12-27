Арифов: летом сборная Узбекистана по футболу получит эксклюзивную форму

В Ташкенте представили экипировку национальной футбольной сборной, которая в начале января поборется в ОАЭ за Кубок Азии. Заместитель начальника управления международных связей Ассоциации футбола Узбекистана Алим Арифов рассказал, в какой форме будут выступать игроки на стадии отборочного турнира чемпионата мира.

По словам представителя АФУ, нынешняя линейка разработана компанией JAKO и представляет собой модельный ряд сезонов 2017-2019 годов.

"У нас контракт на три года – то есть как раз до следующего мирового первенства. Мы получили 116 наименований экипировки – это и форма, и тренировочные костюмы, и дождевики, и тапочки. Дизайн пока из основной линейки компании, но ближе к концу лета специально для национальной сборной будет разработана форма с традиционными узбекскими орнаментами. Это будет эксклюзивный дизайн", — заявил Арифов в интервью Sputnik Узбекистан.

На презентации были показаны комплекты формы для полевых игроков, вратарей, тренеров и судей, а также обувь и спортивные аксессуары.