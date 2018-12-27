Арифов: летом сборная Узбекистана по футболу получит эксклюзивную форму

"У нас контракт на три года – то есть как раз до следующего мирового первенства. Мы получили 116 наименований экипировки – это и форма, и тренировочные костюмы, и дождевики, и тапочки. Дизайн пока из основной линейки компании, но ближе к концу лета специально для национальной сборной будет разработана форма с традиционными узбекскими орнаментами. Это будет эксклюзивный дизайн", — заявил Арифов в интервью Sputnik Узбекистан.
На презентации были показаны комплекты формы для полевых игроков, вратарей, тренеров и судей, а также обувь и спортивные аксессуары.