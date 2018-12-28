Манойло о коррупционных вертикалях в европейских странах

Доктор политических наук Андрей Манойло прокомментировал новость о том, что почти каждый второй житель Запада считает чиновников своих стран коррупционерами.

В эфире радио Sputnik профессор МГУ Андрей Манойло отметил, что западные страны, которые мы привыкли рассматривать как образцы демократии, абсолютно несвободны от коррупции.

"Коррупция на Западе действует, причем на самых разных уровнях, а замыкаются эти коррупционные схемы на высших эшелонах власти. В этом отношении "очень творчески" действует, например, генералитет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Генералы из Пентагона "творчески" осваивают бюджеты, пилят их и особо этого не скрывают", - отметил эксперт.

По данным очередного опроса в рамках проекта Sputnik.Мнения, проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, - IFop для Sputnik News, почти каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании и США считает чиновников своих стран коррупционерами.

Опрос был проведен в августе во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондента), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.