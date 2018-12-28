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Политолог Леонид Крутаков
© Sputnik /

Крутаков: Афганистан – болевая точка на карте

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США заявили о сокращении сил в Афганистане. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявил: вывод войск означает, что в стране снова будет неспокойно.

"Афганистан — ключевой перекресток Центральной Азии. Связь Ирана с Китаем возможна только через Афганистан и Центральную Азию. Поэтому Афганистан всегда будет военной точкой", — сказал политолог радио Sputnik.

Он отметил, что Афганистан — это некий подрывной пункт на карте, болевая точка, на которую нажимают, когда нужно обострить ситуацию.

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"Поэтому это игра на противоречиях. Я не думаю, что США уйдут оттуда. Если сокращают силы, то могут закрыться в каких-то городах, а это означает, что в Афганистане будет нарастать бардак. Мы уже видели, каково это, в советский период", — отметил Леонид Крутаков.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
США, Афганистан



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