17:20 28 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Петр Фефелов, инструктор-телохранитель, эксперт в области комплексной безопасности группы компаний Витязь
© Foto : Петра Фефелова

Фефелов: ЧОП – это дорогое удовольствие

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

В Узбекистане вновь появятся частные охранные предприятия. О работе коммерческих структур рассказал Sputnik Узбекистан инструктор-телохранитель, эксперт в области комплексной безопасности группы компаний "Витязь" Петр Фефелов.

"Агентства, как правило, набирают охранников из числа бывших сотрудников полиции и спецслужб… Зачастую это фанаты своего дело и профессионалы", - рассказал Фефелов в интервью Sputnik Узбекистан.

Создание хорошего и высококачественного агентства стоит достаточно дорого, отметил эксперт.

"Верхней ценовой планки нет", - подчеркнул он.

Как объяснил Фефелов, те же телохранители первых лиц узнают много приватной информации об охраняемом лице и поэтому им платят очень высокие зарплаты.

С 1 января 2019 года в Узбекистане снова смогут работать частные компании, занимающиеся охранной деятельностью. Соответствующее постановление подписал президент республики.

Теги:
охрана, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Обид Асомов
Невосполнимые утраты 2018 года
Alibaba Group открыла в Китае отель, где гостей обслуживают роботы
Будущее настало: в Китае открылся отель с роботами - видео
Двенадцать дней счастья
Сколько отдыхаем в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054