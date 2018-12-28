Фефелов: ЧОП – это дорогое удовольствие

"Агентства, как правило, набирают охранников из числа бывших сотрудников полиции и спецслужб… Зачастую это фанаты своего дело и профессионалы", - рассказал Фефелов в интервью Sputnik Узбекистан.
Создание хорошего и высококачественного агентства стоит достаточно дорого, отметил эксперт.
"Верхней ценовой планки нет", - подчеркнул он.
Как объяснил Фефелов, те же телохранители первых лиц узнают много приватной информации об охраняемом лице и поэтому им платят очень высокие зарплаты.
С 1 января 2019 года в Узбекистане снова смогут работать частные компании, занимающиеся охранной деятельностью. Соответствующее постановление подписал президент республики.