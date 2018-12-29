Джафарли о том, сколько будет стоить нефть в будущем году

Если брать чисто экономические факторы, которые сейчас существуют, то цены на нефть в следующем году должны падать – ожидается снижение на 10-15 процентов, заявил экономист Натик Джафарли.

В эфире Sputnik Азербайджан Натик Джафарли рассказал о влиянии ряда факторов на формирование цен на нефть и предположил, сколько черное золото будет стоить в 2019 году.

"Предугадывать цену на нефть – очень неблагодарное дело, потому что на цены влияют не только экономические – фундаментально-рыночные, но и геополитические факторы, факторы военного противостояния на Ближнем Востоке, ситуация в Иране. То есть многие факторы имеют прямое влияние на формирование цен на мировых рынках", - объяснил он.

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