Коротченко: Запад перешел к доктрине давления на Россию

От доктрины псевдосотрудничества Запад перешел к доктрине подрыва устойчивости России, отметил военный эксперт Игорь Коротченко. Это касается экономических, политических аспектов и самого опасного сегмента — роста военных возможностей.

Коротченко о давлении Запада на Россию: сто лет прошло, а ничего не изменилось /

В условиях постоянного давления никаких угроз, милитаристских заявлений со стороны российского руководства нет, отметил Игорь Коротченко.

"Есть последовательная работа, понимание рисков, постановка задач прежде всего перед Вооруженными силами России, перед оборонно-промышленным комплексом для обеспечения безопасности нашей страны", — заявил он.

По его словам, все шаги направлены на то, чтобы ВС России в любой момент, в том числе в условиях внезапной агрессии, были готовы к быстрым и эффективным ответным действиям.

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