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Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Коротченко: Запад перешел к доктрине давления на Россию

Радио
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От доктрины псевдосотрудничества Запад перешел к доктрине подрыва устойчивости России, отметил военный эксперт Игорь Коротченко. Это касается экономических, политических аспектов и самого опасного сегмента — роста военных возможностей.

В условиях постоянного давления никаких угроз, милитаристских заявлений со стороны российского руководства нет, отметил Игорь Коротченко.

"Есть последовательная работа, понимание рисков, постановка задач прежде всего перед Вооруженными силами России, перед оборонно-промышленным комплексом для обеспечения безопасности нашей страны", — заявил он.

По его словам, все шаги направлены на то, чтобы ВС России в любой момент, в том числе в условиях внезапной агрессии, были готовы к быстрым и эффективным ответным действиям.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
политика, Россия, США



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