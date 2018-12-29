Тюрденев: Россия благодарна Ташкенту за солидарность во многих вопросах

В ходе пресс-конференции, прошедшей в Ташкенте 28 декабря, Владимир Тюрденев подвел итоги 2018 года в отношениях двух стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Посол подчеркнул, что в нынешнее время, когда между государствами по многим вопросам идет конфронтация, поддержка дружественных государств очень важна.
"Должен с признательностью отметить, что наши узбекские коллеги поддерживают те позиции, которые поддерживаем мы. И это происходит не оттого, что они хотят потрафить нам, а оттого, что это соответствует их принципиальной установке", - отметил Тюрденев.
Посол перечислил примеры, когда Узбекистан поддержал важные для России положения. Подробности слушайте в аудиоподкасте.