Тюрденев: Россия благодарна Ташкенту за солидарность во многих вопросах

Позиции России и Узбекистана по ключевым международным проблемам совпадают или близки, и это не штамп, а чрезвычайно важный аспект, заявил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

В ходе пресс-конференции, прошедшей в Ташкенте 28 декабря, Владимир Тюрденев подвел итоги 2018 года в отношениях двух стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Тюрденев: культура связывает Россию и Узбекистан сотнями ниточек

Посол подчеркнул, что в нынешнее время, когда между государствами по многим вопросам идет конфронтация, поддержка дружественных государств очень важна.

"Должен с признательностью отметить, что наши узбекские коллеги поддерживают те позиции, которые поддерживаем мы. И это происходит не оттого, что они хотят потрафить нам, а оттого, что это соответствует их принципиальной установке", - отметил Тюрденев.

Посол перечислил примеры, когда Узбекистан поддержал важные для России положения. Подробности слушайте в аудиоподкасте.

