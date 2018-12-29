16:00 29 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Тюрденев: Россия благодарна Ташкенту за солидарность во многих вопросах

Радио
Получить короткую ссылку
28 0 0

Позиции России и Узбекистана по ключевым международным проблемам совпадают или близки, и это не штамп, а чрезвычайно важный аспект, заявил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

В ходе пресс-конференции, прошедшей в Ташкенте 28 декабря, Владимир Тюрденев подвел итоги 2018 года в отношениях двух стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тюрденев: культура связывает Россию и Узбекистан сотнями ниточек

Посол подчеркнул, что в нынешнее время, когда между государствами по многим вопросам идет конфронтация, поддержка дружественных государств очень важна.

"Должен с признательностью отметить, что наши узбекские коллеги поддерживают те позиции, которые поддерживаем мы. И это происходит не оттого, что они хотят потрафить нам, а оттого, что это соответствует их принципиальной установке", - отметил Тюрденев.

Посол перечислил примеры, когда Узбекистан поддержал важные для России положения. Подробности слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Шестнадцатилетний шахматист Узбекистана победил действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена
Узбекская шахматная сенсация и другие яркие моменты турнира в Петербурге
Самка обезьяны держит на руках мертвого детеныша
Обезьянка-мама не верит в смерть детеныша – это видео заставит вас плакать
Двенадцать дней счастья
Сколько отдыхаем в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054