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© Sputnik / Екатерина Чеснокова

Лисовец об узбекских принтах: сейчас мода не дает нам скучать

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Стилист и телеведущий Влад Лисовец рассказал о модных тенденциях 2019 года.

"Я, честно говоря, не замечаю в мире моды повальное увлечение азиатскими принтами, тем более узбекскими, они очень специфические. Кто-то из дизайнеров вдохновляется таким орнаментом, который периодически появляется в их коллекциях. Но это больше стиль, а не мода", - считает эксперт.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Ранее историк моды Александр Васильев заявил, что Россию ждет засилье мусульманских платков, которые станут трендом. Однако Лисовец высказал другое мнение на этот счет.

"Да, платки в моде, но они абсолютно славянские. Тренд - завязывать платки так, как завязывали наши бабушки и прабабушки. Мусульманское покрытие платком имеет другую форму - это более облегающая по голове косынка. Косынки больше тренд не этнический, а российский - цветочки и так далее", - считает стилист.

Он обратил внимание на то, что сейчас мода разрешать людям быть и элегантными, и громоздкими, и объемными, и легкими, простыми, но в то же время сочными и яркими. Главное, не быть скучным.

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Теги:
Одежда, стиль, дизайнер, Мода



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