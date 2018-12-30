Лисовец об узбекских принтах: сейчас мода не дает нам скучать

"Я, честно говоря, не замечаю в мире моды повальное увлечение азиатскими принтами, тем более узбекскими, они очень специфические. Кто-то из дизайнеров вдохновляется таким орнаментом, который периодически появляется в их коллекциях. Но это больше стиль, а не мода", - считает эксперт.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Союз восточных мотивов и викторианского стиля: что носить в 2019 году

Ранее историк моды Александр Васильев заявил, что Россию ждет засилье мусульманских платков, которые станут трендом. Однако Лисовец высказал другое мнение на этот счет.

"Да, платки в моде, но они абсолютно славянские. Тренд - завязывать платки так, как завязывали наши бабушки и прабабушки. Мусульманское покрытие платком имеет другую форму - это более облегающая по голове косынка. Косынки больше тренд не этнический, а российский - цветочки и так далее", - считает стилист.

Он обратил внимание на то, что сейчас мода разрешать людям быть и элегантными, и громоздкими, и объемными, и легкими, простыми, но в то же время сочными и яркими. Главное, не быть скучным.