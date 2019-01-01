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Яна Батыршина
Sputnik / Екатерина Чеснокова

Батыршина: я снова стала мамой и не смогла приехать в Ташкент, но скучаю

Радио
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Серебряный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поздравила всех узбекистанцев с Новым годом и объяснила, почему не смогла приехать в Ташкент.

Что пожелала легендарная спортсменка и известная телеведущая Яна Батыршина гражданам Узбекистана - слушайте в интервью Sputnik Узбекистан.

Архивное фото Яны Батыршиной
Sputnik / Екатерина Чеснокова
Батыршина об узбекских гимнастках: я сама из Ташкента, это мое родное

"Я стала мамой в третий раз, поэтому мне было не до поездок… Всем спортсменам я желаю удачи, без которой не бывает побед… А всем слушателям я хочу сказать, что я вас всех очень люблю, вы все мои родные, и я очень скучаю! Я желаю всем крепкого здоровья и всего самого наилучшего в новом году – мира, добра, тепла, любви, счастья", - сказала она.

Спортсменка посоветовала верить в свою мечту, и тогда все они осуществятся.

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