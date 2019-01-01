Батыршина: я снова стала мамой и не смогла приехать в Ташкент, но скучаю

Что пожелала легендарная спортсменка и известная телеведущая Яна Батыршина гражданам Узбекистана - слушайте в интервью Sputnik Узбекистан.
"Я стала мамой в третий раз, поэтому мне было не до поездок… Всем спортсменам я желаю удачи, без которой не бывает побед… А всем слушателям я хочу сказать, что я вас всех очень люблю, вы все мои родные, и я очень скучаю! Я желаю всем крепкого здоровья и всего самого наилучшего в новом году – мира, добра, тепла, любви, счастья", - сказала она.
Спортсменка посоветовала верить в свою мечту, и тогда все они осуществятся.
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