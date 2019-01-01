Борисов о том, почему 1 января увеличивается число вызовов скорой помощи

Заведующий центром реанимации Службы скорой медицинской помощи Егор Борисов рассказал, что в праздники увеличивается прием алкоголя населением, отсюда и больше травм и различных криминальных моментов.

В эфире Sputnik Кыргызстан Борисов рассказал о том, что у врачей нет такого понятия, как праздник в полной мере, так как в любой день медики оказывают людям помощь и спасают пациентов.

"Из года в год мы этого ждем в максимальной готовности и стараемся обеспечить максимальное количество бригад на новогодние праздники. Из моей практики самый сложный день — это 1 января. Однажды за одно дежурство было 12 выездов на ножевые ранения, поэтому этот день по-настоящему тяжелый для дежурящих врачей", — сказал он.

Он добавил, что чаще всего медики скорой помощи встречают Новый год в пути на очередной вызов.